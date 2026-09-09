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Царьград

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Елена Соломатина: Магний и витамины В снизят тягу к сладкому

Елена Соломатина: Магний и витамины В снизят тягу к сладкому

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вести" о роли магния, витаминов группы В и хрома в снижении тревожности и тяги к сладкому.

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