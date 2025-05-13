Недавно родившая жена Петрова прогадала с нарядом на светском рауте — замаскировать не вышло

Актер и его избранница стали родителями в начале апреля. Александр Петров с женой Викторией Социальные сетиАлександр Петров вместе с женой Викторией посетили престижную премию АПКиТ, где собрались многие звезды отечественной киноиндустрии.
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