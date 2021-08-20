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Еженедельный хит-парад основных внешнеполитических событий, касающихся Крыма и не только

Еженедельный хит-парад основных внешнеполитических событий, касающихся Крыма и не только

  Август преподнёс отдыхающим на черноморском побережье очередной погодный сюрприз, практически затопив целый ряд курортных городов, в Афганистане к власти пришли представители «Талибана»* (запрещённая в России террористическая организация), а новости из Кабула и окрестностей захватили всю информационную повестку, в Киеве продолжается подготовка к проведению столь распиаренного властями саммита под гордым названием «Крымская платформа», Филипп Киркоров снова стал угрозой национальной безопасности Украины, а мы встречаем пятёрку финалистов этой недели.

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