Август преподнёс отдыхающим на черноморском побережье очередной погодный сюрприз, практически затопив целый ряд курортных городов, в Афганистане к власти пришли представители «Талибана»* (запрещённая в России террористическая организация), а новости из Кабула и окрестностей захватили всю информационную повестку, в Киеве продолжается подготовка к проведению столь распиаренного властями саммита под гордым названием «Крымская платформа», Филипп Киркоров снова стал угрозой национальной безопасности Украины, а мы встречаем пятёрку финалистов этой недели.