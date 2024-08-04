Сознавшийся в атаке на рязанский аэродром и железную дорогу попросился на СВО

Признавшийся в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики попросил отправить его на российскую военную операцию на Украине, чтобы он мог «искупить вину кровью».
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