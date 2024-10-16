Эта история началась на Руси примерно в IX веке. Варяги привезли на нашу землю лакомство "медовый хлеб", который готовили из ржаной муки, ягодного сока и большого количества мёда.
Пряники
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Эта история началась на Руси примерно в IX веке. Варяги привезли на нашу землю лакомство "медовый хлеб", который готовили из ржаной муки, ягодного сока и большого количества мёда.
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