Эксперты назвали самые посещаемые страны мира

Первое место среди ТОП-10 стран по числу туристов заняла Франция. Эксперты составили список самых посещаемых стран мира — об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками исследовательской платформы World Population Review (WPR).
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