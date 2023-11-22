Эксперты назвали самые посещаемые страны мира

Первое место среди ТОП-10 стран по числу туристов заняла Франция. Эксперты составили список самых посещаемых стран мира — об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками исследовательской платформы World Population Review (WPR).