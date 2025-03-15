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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «Теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть 8 «Больших шлемов». Это невозможно»

Мирра Андреева: «Теннис сильно изменился, и сейчас я даже не могу представить, чтобы в 17 лет выиграть 8 «Больших шлемов». Это невозможно»

– Вы еще очень молоды, а наш спорт имеет невероятную историю, связанную с подростками: Ига [Швентек], Серена [Уильямс], Мария Шарапова были очень молоды, когда выигрывали турниры.

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