"Русский автомобиль": новые авто Hyundai и Kia вернутся в Россию под маркой GAC

Завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит выпуск автомобилей в 2024 году. На предприятии начнут собирать машины Kia и Hyundai, на рынке они будут представлены под китайской маркой GAC, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники.