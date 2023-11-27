"Русский автомобиль": новые авто Hyundai и Kia вернутся в Россию под маркой GAC

Завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге возобновит выпуск автомобилей в 2024 году. На предприятии начнут собирать машины Kia и Hyundai, на рынке они будут представлены под китайской маркой GAC, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль" со ссылкой на свои источники.
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