Экс-лидер Proud Boys приговорен к 22 годам тюрьмы за штурм Капитолия

Бывший руководитель ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия федеральным судом США округа Колумбия 6 сентября, сообщает газета The Washington Post.
Бывший руководитель ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия федеральным судом США округа Колумбия 6 сентября, сообщает газета The Washington Post.
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