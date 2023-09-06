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Экс-лидер Proud Boys приговорен к 22 годам тюрьмы за штурм Капитолия

Экс-лидер Proud Boys приговорен к 22 годам тюрьмы за штурм Капитолия

Бывший руководитель ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения за планирование штурма Капитолия федеральным судом США округа Колумбия 6 сентября, сообщает газета The Washington Post.

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