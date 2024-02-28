Вера Брежнева показала свою красавицу-дочь, которую родила в 19 лет

Известная певица перестала скрывать свою личную жизнь.Вера Брежнева, не так давно вернувшаяся на сцену с русскоязычными песнями, которые её "подарил" бывший муж Константин Меладзе, показала свою 22-летнюю дочь от первого брака Соню.