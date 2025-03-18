Около 76 тысяч юных нижегородцев приняло участие в школьных этапах «Зарницы 2.0»

Около 76 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций в Нижегородской области выполнили стратегические задачи первого этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии