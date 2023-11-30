ЦБ не будет использовать лимит для зеркалирования сделок ФНБ

Лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутрироссийские активы в 2024 году не будут действовать, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-служба ЦБ.
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