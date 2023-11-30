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ЦБ не будет использовать лимит для зеркалирования сделок ФНБ

ЦБ не будет использовать лимит для зеркалирования сделок ФНБ

Лимиты на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутрироссийские активы в 2024 году не будут действовать, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-служба ЦБ.

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