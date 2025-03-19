Москва готова закончить специальную военную операцию на Украине в случае официального согласия Киева и Запада на российскую принадлежность Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Если признают новые территории, не будем претендовать на Одессу»
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НК
Николай Кирбитов
Если Одесса будет украинской, через три года опять воевать придеться
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22 час.
ВС
Валерьян Смогловский
ЦАРИЦА. КРЫМ. ЗАВАЕВАЛА. И. ВСЕ. ОСТАЛЬНОЕ. ЖУКОВ. ТОЖЕ. А. ВЫ. ВСЕ. РАЗДАЕТЕ. И. ПРОСИРАЕТЕ. НИЧЕГО. СВЯТОГО. КИШКА. ТОНКА. А. ЕЩЁ. МЫ. НАТО. УМОРЩИМ. ГНАТЬ. ВАШЕ. МО. ОДНИ. ВОРЫ
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22 час.
Александр Котов
Одесса-русский город!
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21 час.
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