«Если признают новые территории, не будем претендовать на Одессу»

Если Одесса будет украинской, через три года опять воевать придеться

ВС

Валерьян Смогловский

ЦАРИЦА. КРЫМ. ЗАВАЕВАЛА. И. ВСЕ. ОСТАЛЬНОЕ. ЖУКОВ. ТОЖЕ. А. ВЫ. ВСЕ. РАЗДАЕТЕ. И. ПРОСИРАЕТЕ. НИЧЕГО. СВЯТОГО. КИШКА. ТОНКА. А. ЕЩЁ. МЫ. НАТО. УМОРЩИМ. ГНАТЬ. ВАШЕ. МО. ОДНИ. ВОРЫ