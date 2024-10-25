Эндокринолог назвала продукты, усиливающие неприятный запах пота

Врач рассказала, какие продукты усиливают неприятный запах потаЕсть продукты, которые непосредственно влияют на появление запаха пота тела, сообщила внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова .
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