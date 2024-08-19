Адвокат, защищающий на суде Файзова*, террориста, хладнокровно убивавшего людей во время теракта в "Крокусе", попросил освободить боевика из-под стражи, ссылаясь на его проблемы со здоровьем: "Потому что, это гуманно".
"Потому что, это гуманно": Адвокат террориста из "Крокуса" просит его освободить. Есть нюанс
Комментарии
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tsan tsan
Обеспечить адвокату постоянный контакт с подзащитным в виде отправки его в ту же камеру. Из гуманистических соображений.
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В тюрьме тоже больнички имеются - вот пусть там и полежит... не на кладбище же, где покоятся убитые им во время теракта.
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12 час.
Silver Kont
Пидарас в "Лефортово" живой, под охраной.... Так вот пусть радуется, что живой.... Если выпустят из "Лефортово", то за его жизнь никто не поручится, и диаспора не спасёт.... Пидараса забьют на месте, а вступившихся чурок отпиZдят до потери сознания.... Властям это надо?
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2 час.
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