"Потому что, это гуманно": Адвокат террориста из "Крокуса" просит его освободить. Есть нюанс

tsan tsan Обеспечить адвокату постоянный контакт с подзащитным в виде отправки его в ту же камеру. Из гуманистических соображений.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ В тюрьме тоже больнички имеются - вот пусть там и полежит... не на кладбище же, где покоятся убитые им во время теракта.