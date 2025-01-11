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«Когда спокойно реагируешь на то, что у Леши кто-то появился»: почему Маша Зайцева развелась с Гоманом

«Когда спокойно реагируешь на то, что у Леши кто-то появился»: почему Маша Зайцева развелась с Гоманом

Более 20 лет артистка блистает на сцене, причем в разных телепроектах и коллективах. Сейчас Мария Зайцева выбрала соло во всех смыслах: 11 лет назад она развелась с мужем, ну а в 2022 году покинула дуэт «#2Маши».

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