Зендея оказалась в центре скандала из-за выхода в серьгах с золотыми артефактами, которым 3 тысячи лет

Зендея оказалась в центре обсуждений после появления на премьере «Одиссеи» в Лондоне. Поводом для спора стали её роскошные серьги, в которых были использованы настоящие древние золотые артефакты возрастом около 2–3 тысяч лет.
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