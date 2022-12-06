Вяжем пончо

Вязаное спицами пончо с воротником Вам необходимо: 10 (12) мотков темно-серой меланжевой пряжи 1, состоящей из 100% шерсти альпака; длиной нити 110 метров в 50 граммах – 10 (12) и 3 (4) мотка серой пряжи 2, состоящей из 60% мохера, 15% шерсти, 25% шелка; длина нити 280 метров в 50 граммах – 3 (4) мотка серой; чулочные спицы № 4 или круговые спицы № 4 длинной 40 см, круговые спицы № 5 длинной 40 и 60-80 см.