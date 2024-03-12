21 января 1973 года самолет Ан-24Б совершил полет по маршруту Краснодар – Волгоград – Саратов – Казань – Пермь.
Столкновение с неопознанным предметом и катастрофа Ан-24 под Пермью
Комментарии
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Василий Лыгин
В народе ходили слухи, что за погибших их родственникам выплачивало МО.
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19 час.
Traveller
Это перевод с китайского? Уж очень много "ашыпак"! То "тело" было перевёрнуто. То "стреляющих и стреляющих"... А уж о "передней" скорости - это что-то заоблачное.
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19 час.
Bogdan Lyashko
Всё просто: человек, далёкий от авиации, из всех сил тужится что-то рассказать об авиации...
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17 час.
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