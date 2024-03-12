Столкновение с неопознанным предметом и катастрофа Ан-24 под Пермью

В народе ходили слухи, что за погибших их родственникам выплачивало МО.

Traveller

Это перевод с китайского? Уж очень много "ашыпак"! То "тело" было перевёрнуто. То "стреляющих и стреляющих"... А уж о "передней" скорости - это что-то заоблачное.