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Столкновение с неопознанным предметом и катастрофа Ан-24 под Пермью

Столкновение с неопознанным предметом и катастрофа Ан-24 под Пермью

﻿﻿21 января 1973 года самолет Ан-24Б совершил полет по маршруту Краснодар – Волгоград – Саратов – Казань – Пермь.

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Комментарии
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Василий Лыгин
В народе ходили слухи, что за погибших их родственникам выплачивало МО.
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19 час.
Traveller
Это перевод с китайского? Уж очень много &quot;ашыпак&quot;! То &quot;тело&quot; было перевёрнуто. То &quot;стреляющих и стреляющих&quot;... А уж о &quot;передней&quot; скорости - это что-то заоблачное.
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19 час.
Bogdan Lyashko
Всё просто: человек, далёкий от авиации, из всех сил тужится что-то рассказать об авиации...
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17 час.

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