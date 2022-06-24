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Посол РФ в Канаде заявил, что Россия не обсуждает турбины для "Северного потока"

Посол РФ в Канаде заявил, что Россия не обсуждает турбины для "Северного потока"

Россия не принимает участия в переговорах между Германией и Канадой по поводу осложненных санкциями поставок оборудования для газопровода «Северный поток 1», потому что в этом нет смысла, объяснил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

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