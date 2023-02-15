Аргументы недели

98 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Вы хулители Старикова,задайте себе вопрос,а что у Гитлера разве не было горной дивизии под названием Эдельвейс? Садит...Российский полити...
  • Вар Фарин
    Да и у нас такие же!«Страна»: любимая...
  • КузнецовВВ
    я не демонстрирую невежество. я спрашиваю какие именно события угрожали государственной безопасности России из тех чт...Медведев о радост...

Политолог Марков: Байден хочет получить от Путина стопроцентные гарантии безопасности, чтобы посетить Киев в годовщину СВО

Политолог Марков: Байден хочет получить от Путина стопроцентные гарантии безопасности, чтобы посетить Киев в годовщину СВО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет получить от российского лидера Владимира Путина стопроцентные гарантии своей безопасности, чтобы посетить украинскую столицу в годовщину специальной военной операции (СВО) Москвы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх