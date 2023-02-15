Политолог Марков: Байден хочет получить от Путина стопроцентные гарантии безопасности, чтобы посетить Киев в годовщину СВО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет получить от российского лидера Владимира Путина стопроцентные гарантии своей безопасности, чтобы посетить украинскую столицу в годовщину специальной военной операции (СВО) Москвы.
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