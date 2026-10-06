Раскрыта тайная последняя воля Анатолия Кашпировского

Могилу Кашпировского скроют даже от друзей.Траурные мероприятия вокруг прощания с 87-летним психотерапевтом, гипнотизером и главным мистическим символом позднего СССР Анатолием Кашпировским пройдут в обстановке строжайшей секретности.
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