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8 актеров, которых зрители возненавидели за роли злодеев

8 актеров, которых зрители возненавидели за роли злодеев

Иногда безупречная актерская работа оборачивается против самого артиста. Когда экранный образ кажется слишком реальным, зрители перестают отделять вымысел от жизни.

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