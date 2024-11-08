На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла до 11 километров

На Камчатке продолжается интенсивное извержение вулкана Шивелуч, сообщает служба мониторинга. Недавний выброс пепла достиг высоты 11 километров над уровнем моря, а шлейф растянулся на 260 километров на восток от кратера.
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