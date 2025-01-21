Указ Трампа об ограничении права на гражданство США обжалуют 18 штатов

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства страны по праву рождения, ссылаясь на нарушение положений Конституции США.
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