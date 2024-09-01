Лунный календарь стрижки ногтей на сентябрь 2024 года: когда и как лучше ухаживать за ногтями? Ольга ВайленкоВ современном мире, где уход за собой стал неотъемлемой частью жизни, даже такие, казалось бы, простые процедуры, как стрижка ногтей, можно делать с учетом астрологических рекомендаций.