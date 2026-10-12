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Кандидаты на пост президента Украины уже известны. На Западе озвучили имена

Кандидаты на пост президента Украины уже известны. На Западе озвучили имена

Американский журнал Newsweek опубликовал список из четырех политиков, которые могут претендовать на пост президента Украины.

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