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Кроссовки без бантиков и развязанных концов: почему все активно переходят на эластичные шнурки

Кроссовки без бантиков и развязанных концов: почему все активно переходят на эластичные шнурки

Эластичные шнурки стремительно превращаются из нишевой находки в повседневный стандарт. Их все чаще можно увидеть не только на детской обуви, но и на кроссовках взрослых модников, рабочих ботинках и даже городских кедах.

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