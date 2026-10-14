МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. С 19 по 21 ноября 2026 года НИУ ВШЭ станет площадкой для проведения третьего Национального форума дополнительного образования «Код компетенций будущего».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым