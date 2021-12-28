Суд с Пригожиным может обернуться для Шендеровича «уголовкой»

Юристы компании «Конкорд» высказались о решении Приморского районного суда Петербурга по иску бизнесмена Евгения Пригожина против журналистов Алексея Венедиктова, Виктора Шендеровича, Евгения Белогаева и Виталия Рувинского, а также ЗАО «Эхо Москвы».