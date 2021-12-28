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Суд с Пригожиным может обернуться для Шендеровича «уголовкой»

Суд с Пригожиным может обернуться для Шендеровича «уголовкой»

Юристы компании «Конкорд» высказались о решении Приморского районного суда Петербурга по иску бизнесмена Евгения Пригожина против журналистов Алексея Венедиктова, Виктора Шендеровича, Евгения Белогаева и Виталия Рувинского, а также ЗАО «Эхо Москвы».

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