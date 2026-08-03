Школам Крыма порекомендовали придерживаться делового стиля одежды

В связи с действием режима ЧС на территории полуострова Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым рекомендует администрациям школ в приоритет ставить не цвет, а деловой стиль одежды обучающегося.
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