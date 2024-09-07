За август 2024 г. мировые цены на продовольствие упали на 1,1%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН под названием ФАО сообщает, что в августе 2024 года мировые цены на продовольствие по сравнению с августом 2023 года снизились на 1,1%, а относительно пикового уровня марта 2022 года стали ниже на 24,7%.