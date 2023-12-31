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Свечников – 3-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 3 броска и 6 хитов за 16:48. У Андрея 9 очков в последних 4 играх

Свечников – 3-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 3 броска и 6 хитов за 16:48. У Андрея 9 очков в последних 4 играх

Форвард «Каролины» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2).

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