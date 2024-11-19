В Госдуме предложат сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым представили законопроект, который предполагает сокращение срока владения недвижимостью для её продажи без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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