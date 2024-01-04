Лавров высказался о возможности отказа от английского языка

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о возможности запрета английского языка. Беседуя с девочкой из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний», министр заявил, что отказываться от иностранного языка глупо.
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