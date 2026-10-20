Суды Кирова вновь интригуют мягкостью приговоров. Руководителя частного колледжа приговорили к четырём годам условно — за целую индустрию по выпуску фиктивных сертификатов, на основании которых 103 «ценных» иностранных специалиста и «дорогих» гостя легально оформили трудовые патенты.