Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

Московское образование лидирует не только в России, но и в мире Основными тенденциями столичного образования в последние годы является существенное увеличение количества учащихся, а также число выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ.
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