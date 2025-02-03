Перед обсуждением площадки для встречи Путина и Трампа, нужно определиться с самой встречей — Песков

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия якобы рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ (обе не подписала Римский устав Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина) в качестве возможных мест для проведения встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
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