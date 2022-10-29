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  • Алина Белова
    Раз  убежал из России во время  мобилизации,то  однозначно ИУДА и очень хорошо,что все  списки  убежавших  есть в  на...Полудурки, сбежав...
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  • bianka Белая
    В общем, как только заподозрите тролля ( " эльфа"), не отвечайте ему, не минусуйте. Просто пишите в " пожаловаться". ...Полудурки, сбежав...

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Тяжелая экономическая ситуация и недовольство граждан проводимой руководством Турции внутренней политикой заставляют президента Реджепа Эрдогана едва ли не каждый день идти ва-банк и демонстрировать невероятную активность на международном фронте.

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