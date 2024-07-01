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Неожиданная встреча: в Италии заметили считавшуюся умершей после беременности от Филиппа Киркорова Светлану Сафиеву

Неожиданная встреча: в Италии заметили считавшуюся умершей после беременности от Филиппа Киркорова Светлану Сафиеву

В Италии «воскресла» Светлана Сафиева, объявившая себя беременной от Филиппа Киркорова Журналистка Екатерина Синицына-Сантони заявила, что случайно заметила в очереди в госучреждении в Италии Светлану Сафиеву, которая объявила на всю страну, что вынашивает детей от Филиппа Киркорова.

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