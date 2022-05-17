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НБА представила подборку лучших финтов и обводок второго раунда плей-офф

НБА представила подборку лучших финтов и обводок второго раунда плей-офф

НБА представила подборку лучших финтов и обводок второго раунда плей-офф-2022. В видео вошли эпизоды с участием Джа Морэнта, Янниса Адетокумбо, Стефена Карри, Луки Дончича и других игроков.

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