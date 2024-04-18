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Занятия по уходу за близкими начались в центрах московского долголетия

Занятия по уходу за близкими начались в центрах московского долголетия

Занятия проекта «Школа родственного ухода» начали проводить в центрах московского долголетия. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

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