Занятия по уходу за близкими начались в центрах московского долголетия

Занятия проекта «Школа родственного ухода» начали проводить в центрах московского долголетия. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
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