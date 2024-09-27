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Хуситы наши яхонтовые: Тайная миссия «Академика Пашина» в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью

Хуситы наши яхонтовые: Тайная миссия «Академика Пашина» в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью

Хуситы наши яхонтовые: Тайная миссия «Академика Пашина» в Красном море может взорвать там ситуацию со сверхзвуковой скоростью Решилась или нет Москва передать йеменцам лучшие в мире противокорабельные ракеты в ответ на готовность Запада разрешить украинцам все глубже бить по России? Эта новость с Ближнего Востока выглядит достаточно грозно даже на фоне все более и более ожесточающихся боестолкновений армии Израиля с «Хезболлой»: в столице Ирана Россия ведет активные переговоры с йеменскими хуситами о передачи им партии сверхзвуковых дальнобойных ракет типа П-800 «Оникс» (экспортный вариант — «Яхонт»).

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Юрий Ильинов
Для чего Ту-22М3 в четверг запускали несбиваемые Х-22 над Черным морем Российские Ту-22М3 – знаменитые &quot;Бэкфайры&quot; вечером в четверг применили над Черным морем от пяти до семи ракет Х-22. Как сообщает телеграм-канал &quot;Фронтовая птичка&quot;, случившее не на шутку встревожило вэсэушников, ведь известно, что такие средства поражения считаются несбиваемыми. Позже, по данным этого же источника, стало известно, что на острове Змеиный, расположенном в 35 километрах от побережья, прогремело сразу несколько взрывов. Пораженными оказались радиолокатор и некая пусковая установка. Другие подробности пока отсутствуют, но, возможно, позже они появятся. Как мы уже писали, Х-22 в самом деле являются одними из самых труднопоражаемых современных средств противовоздушной обороны западного производства. Что не удивительно – такие ракеты могут разгоняться до 5635 километров в час, поднимаясь до высоты 25000 метров. Дальность полета достигает 600 километров. Масса – 5780 кг, а фугасно-кумулятивной боевой части – 960 килограммов.
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