Заместитель главы NASA уверена, что запуск Europa Clipper состоится по расписанию

Инженеры готовят аппарат Europa Clipper к испытаниям / © Kim Shiflett / NASA Миссию Europa Clipper для изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан, планируется запустить на ракете Falcon Heavy компании SpaceX в течение трехнедельного окна, которое открывается 10 октября 2024 года.