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В выходные четыре троллейбусных маршрута в Челябинске закроют

В выходные четыре троллейбусных маршрута в Челябинске закроют

В центре Челябинска закроют движение троллейбусов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 27 мая до 5 часов 29 мая закрывается движение троллейбусов на участке проспекта.

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