Япония выразила России протест из-за санкций против своих граждан

Ваша Светлость

Ну не Х...ясе Ёсимясо разошёлся!:)) А чего ждали эти покемоны жёлтенькие? Они против России санкции вводят, на всех площадках выступают против России, а мы, типа, должны утереться и улыбаться? Россия имеет все права на ограничения в отношении джяпов, более того, она будет применять это право! Запретить покемонам любой промысел в наших водах, запретить шастать-шпионить на Курилах, максимально обезжирить дипкорпус Японии в России, те же шпионы и, конечно, оказывать технологическую помощь товарищу Ыну.:)))