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Япония выразила России протест из-за санкций против своих граждан

Япония выразила России протест из-за санкций против своих граждан

Япония выразила официальный протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан. Об этом в среду, 24 июля, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Ну не Х...ясе Ёсимясо разошёлся!:)) А чего ждали эти покемоны жёлтенькие? Они против России санкции вводят, на всех площадках выступают против России, а мы, типа, должны утереться и улыбаться? Россия имеет все права на ограничения в отношении джяпов, более того, она будет применять это право!  Запретить покемонам любой промысел в наших водах, запретить шастать-шпионить на Курилах, максимально обезжирить дипкорпус Японии в России, те же шпионы и, конечно, оказывать технологическую помощь товарищу Ыну.:)))
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