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Врач перечислил самые вредные для здоровья масла

Врач перечислил самые вредные для здоровья масла

Врач-онколог, национальный представитель РФ в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин перечислил самые вредные для здоровья масла, а также рассказал, почему жарка на масле является самым вредным способом приготовления пищи, сообщает Газета.

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