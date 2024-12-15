MicroStrategy обеспечила себе место в Nasdaq-100

Компания MicroStrategy, предоставляющая бизнес-аналитику, мобильное ПО и облачные услуги, а также являющаяся крупнейшим публичным корпоративным держателем биткоина, будет добавлена ​​в высокотехнологичный индекс Nasdaq-100 уже 23 декабря, пишет Reuters.