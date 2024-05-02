Главе ведомства будет доложено по обстоятельствам длительного неисполнения решения суда по вопросу установления границ музея-заповедника в Смоленской области

В СМИ вновь освещается ситуация, связанная с неисполнением решения суда об организации работы по установлению границ особо охраняемой природной территории музея, созданного в целях сохранения историко-культурного наследия, связанного с именем А.
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