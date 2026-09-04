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МОСИНФОРМ

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Около 1,5 тыс. пар выбрали пожениться накануне и в День города

Около 1,5 тыс. пар выбрали пожениться накануне и в День города

В выходные, посвященные Дню города, а также в предпраздничную пятницу около 1,5 тысячи столичных пар планируют заключить брак.

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